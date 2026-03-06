Анализируем итоги 1472-го дня войны в Украине и седьмого дня конфликта вокруг Ирана.

Война в Иране. День седьмой

Война в Иране продолжается уже седьмой день, и одной из главных тем остается ситуация вокруг Ормузского пролива и мирового нефтяного рынка.

Фактически судоходство через пролив почти остановилось. По данным портала OilPrice, за последние сутки через Ормузский пролив прошли всего два судна, и ни одно из них не было нефтяным танкером.

На фоне этого продолжает расти стоимость нефти. Цена марки Brent превысила уже превысила 91 долларов за баррель. Такой стоимости она не достигала с апреля 2024 года.

Эксперты опасаются сильного сокращения поставок нефти с Ближнего Востока из-за войны с Ираном. Власти Катара считают, что в ближайшее время все производители энергоресурсов в Персидском заливе прекратят экспорт, если США и Израиль не остановят войну против Ирана. Об этом в интервью Financial Times заявил министр энергетики Катара и гендиректор национальной энергетической компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.

"Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить о форс-мажоре, - заявил Кааби. - Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире". По словам министра, уже через две-три недели мировые цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив.

При этом Вашингтон отказался от идеи сопровождать танкеры через Ормузский пролив американскими военными кораблями. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что сначала США намерены ослабить Иран, а уже затем, "когда это станет разумным", вернуться к вопросу обеспечения безопасности судоходства.

Ранее мы уже писали, что изначально идея сопровождения американским военным флотом торговых судов в Ормузском проливе выглядела сомнительно, так как в таком случае корабли США подвергались бы огромному риску поражения иранскими ракетами.

В то время как с начала войны американский флот отошел на более безопасное расстояние от иранских берегов, чтобы снизить риск попадания под удары иранских ракет.

На этом фоне стоимость бензина на автозаправках США поднялась до 3,32 доллара за галлон, пишет Bloomberg. Это самый высокий уровень цен на бензин в стране с сентября 2024 года.

Тем временем Кувейт уже начал сокращать добычу нефти из-за переполненности хранилищ, сообщает Wall Street Journal. Он намерен сократить добычу и переработку нефти до уровня, необходимого только для покрытия внутреннего потребления. В связи с ограничением экспортных маршрутов через Персидский залив нефть накапливается также в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Параллельно продолжаются иранские удары по энергетике стран Залива, а также военной инфраструктуре в регионе. По данным CNN, Иран поразил радарную систему американской противоракетной батареи THAAD, размещенной в Иордании.

Спутниковые снимки, которые анализировало издание, показывают повреждение радара, критически важного для обнаружения и перехвата баллистических ракет. Сообщается также об ударах по двум аналогичным системам в ОАЭ, однако пока неясно, было ли повреждено оборудование. Всего США эксплуатируют восемь батарей THAAD, еще две находятся у ОАЭ и одна — у Саудовской Аравии.

По мере затягивания войны растет возмущение этим у союзников США и самих американцев.

Американцы, застрявшие в странах Ближнего Востока из-за войны, обвинили президента США Дональда Трампа и его администрацию в отсутствии помощи и планов эвакуации, пишет Financial Times.

По информации издания, несмотря на призывы Государственного департамента покинуть регион, коммерческие рейсы отменены.

Сам Трамп, комментируя кризис, признал, что плана эвакуации людей не существует, так как "все произошло слишком быстро".

В зоне конфликта могут находиться до миллиона американцев.

А влиятельный миллиардер и филантроп из Объединенных Арабских Эмиратов Халаф Ахмад Аль Хабтур, возглавляющий Дубайскую национальную страховую компанию, обвинил Дональда Трампа во втягивании Ближнего Востока в войну с Ираном.

"Кто дал вам право втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании было принято это опасное решение? Подсчитали ли вы побочные последствия, прежде чем нажать на спусковой крючок? И подумали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации именно страны региона?", - написал Аль Хабтур на своей странице в Facebook.

Также он задается вопросом, не повлиял ли Израиль на решение Вашингтона: "Было ли это исключительно вашим решением? Или оно стало результатом давления со стороны Нетаньяху и его правительства?"

"Вы поставили страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другие арабские государства в центр опасности, которую они не выбирали. Кто позволил вам превращать наш регион в поле войны?" - обращается Аль Хабтур к главе Белого дома.

Он напомнил, что страны Ближнего Востока внесли миллиарды долларов в недавно созданный Совет мира Трампа.

"И эти государства имеют право сегодня спросить: куда ушли эти деньги? Мы финансируем мирные инициативы или войну, которая подвергает нас опасности?" - пишет бизнесмен.

Он также упомянул обещание Трампа не втягиваться в войны и сосредоточиться только на Америке.

"Ваше решение также угрожает американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. Сегодня американцы видят себя втянутыми в войну, финансируемую за счет их налогов", - заявляет миллиардер.

Несмотря на все это Трамп сегодня дал понять, что сворачивать войну в ближайшее время не планирует, а будет добиваться капитуляции Ирана.

"Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции", — написал он.

Трамп также заявил, что положительно относится к идее возможного наступления курдских формирований на иранское правительство. При этом он не считает наземную операцию непосредственно США против Ирана необходимой. По его словам, Тегеран уже понес серьезные потери. "Они потеряли всё. Они потеряли свой флот. Они потеряли всё, что могли потерять", — заявил Трамп.

При этом и сам Тегеран заявляет, что отказывается от переговоров с американцами. И внутри самого Ирана признаков паники пока не наблюдается. Репортер CNN, находящийся в стране, сообщил, что магазины продолжают работать, продукты и топливо доступны, а на заправках нет длинных очередей.

Также в США, судя по всему, готовятся признать удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана.

По данным Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, военные следователи считают вероятным, что удар мог быть нанесен силами США, однако окончательных выводов расследование пока не сделало. Пока неизвестно, какой именно боеприпас был использован и по какой причине объект оказался целью.

В результате удара погибли около 150 учениц. По информации NBC News, чиновники администрации Трампа на закрытых брифингах для членов Конгресса также сообщили, что основной рабочей версией пока считается ошибочный американский удар.

Агентство Reuters отмечает, что преднамеренная атака на школу, больницу или другой гражданский объект может рассматриваться как военное преступление по международному гуманитарному праву. Если причастность США подтвердится, этот эпизод может стать одним из самых тяжелых случаев гибели мирных жителей за десятилетия американских военных операций на Ближнем Востоке.

Возвращаясь к вопросу участия в войне курдов, на которую, похоже, американцы делают сейчас особую ставку в плане наземного вторжения в Иран.

Совет национальной обороны Ирана предупредил Иракский Курдистан, что в случае проникновения с его территории в Иран сепаратистских курдских групп, Тегеран нанесет удар по всем объектам в Курдистане, включая экономические, сообщает близкое к КСИР агентство Fars.

«В заявлении Совет напомнил своим друзьям в Иракском Курдистане, что до настоящего времени целями атак были только американские и израильские базы, а также сепаратистские группы в регионе. Однако, если террористические группы достигнут иранской границы, целью атак станут все объекты в Иракском Курдистане», - пишет Fars.

Отметим, что в Иракском Курдистане добывается 60% всей нефти Ирака. Это основа экономики автономного региона. Ее уничтожение может создать огромные трудности для иракских курдов, которые уже и так нарастают из-за войны в Иране (несколько дней назад был остановлен экспорт нефти из Курдистана через турецкий Джейхан).

В целом, по курдам та же проблема с их вступлением в войну с Ираном (к чему их активно склоняют США и Израиль), что и у стран Персидского залива, и у Азербайджана.

Кроме того, что касается Азербайджана, то на его позицию может оказать большое влияние Турция, которая крайне не заинтересована в затягивании войны с Ираном (и, тем более, во втягивании в неё). Турция в последние годы очень сильно финансово зависит от поддержки монархий Персидского залива.

Они предоставили турецкому ЦБ миллиарды долларов в рамках своп-соглашений для поддержки резервов и предотвращения обвала турецкой лиры. Кроме того, в моменты кризисов Турция рассчитывала на финансовые вливания со стороны Эмиратов и Саудовской Аравии для стабилизации валютного рынка. А суверенные фонды стран Залива активно скупают турецкие активы, что помогает покрывать дефицит текущего счёта Турции.

С учётом всего этого Анкара также заинтересована в том, чтобы Трамп как можно скорее прекратил войну, а не в том, чтобы подбрасывать в неё дрова для продолжения и расширения на другие страны региона.

Но основная причина крайней осторожности всех региональных игроков относительно вступления в войну даже не в этом.

Когда в 1991 и в 2003 годах США начинали войну против Ирака, они развернули там огромную сухопутную армию — сотни тысяч американских солдат (и это не считая войск союзников). То есть все видели, что американцы очень серьёзно вложились в подготовку наземных операций. Сейчас никаких даже близко сопоставимых сил у Вашингтона на Ближнем Востоке нет. Наоборот — накануне начала войны американцы уменьшили своё присутствие на базах в регионе для минимизации потерь от иранских ударов.

Поэтому, когда Штаты сейчас подбивают страны Ближнего Востока атаковать Иран, в том числе и путём сухопутного вторжения, у этих стран возникает закономерный вопрос к Трампу: а где ваши солдаты?

И это на данный момент является одним из главных тормозов для вовлечения в войну с Ираном его соседей.

Ситуация могла бы измениться, если бы в Иране начались большие внутренние потрясения и он выглядел лёгкой жертвой. Но такого пока не происходит. Американцы и израильтяне, правда, заявляют, что Ирану нанесён огромный урон и уничтожено большое число ракет и пусковых установок. Однако к любым заявлениям одной из воюющих сторон отношение всегда скептическое, пока оно не подтвердится реалиями на земле.

Правда, американцы могут попытаться ограниченными силами спецназа провести демонстративно-показательную операцию по захвату отдельного населённого пункта в Иране или одного из иранских островов в Персидском заливе, чтобы показать, что «наступление на земле уже началось». Однако без масштабной поддержки многотысячной группировки сухопутных сил эта операция рискует стать повтором высадки украинских войск в Крынках на левом берегу Днепра, где они быстро оказались блокированы и понесли большие потери от огня россиян.

Точно так же и американцы, даже подняв флаг над одним островом или одним городом, но не получив подкрепления для наступления широким фронтом, могут оказаться под массированным огнём иранцев — с перспективой больших потерь и отступления с занятых позиций.

Поэтому пока основные игроки в регионе заняли выжидательную позицию. Многие ждут, чем завершится история с избранием нового верховного лидера Ирана, по поводу чего поступают противоречивые данные. Одни источники сообщают, что им станет сын Хаменеи, связанный с КСИР, который придерживается радикально антизападной позиции. Другие же полагают, что есть шанс и у представителя так называемых «реформаторских кругов», что может открыть дорогу для диалога с США.

Однако пока неизвестна достоверность всех этих слухов.

Можно лишь говорить о том, что в настоящий момент реальная власть в стране, как и ранее, принадлежит КСИР. И он сопротивление прекращать не намерен.

Новый скандал с Венгрией

На фоне и без того обостренных отношений Киева с Будапештом, сегодня прогремел еще один скандал. Украина заявила, что Венгрия вчера задержала два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка" и семь его сотрудников.

По версии "Ощадбанка", инцидент произошел во время перевозки валюты и банковских металлов между "Райффайзен Банком" в Австрии и "Ощадбанком". Инкассаторы перевозили ценности на 40 млн долларов, 35 млн евро и около 9 кг золота.

По данным GPS, машины находятся в центре Будапешта возле одного из силовых ведомств (украинские СМИ пишут, что это местный антитеррористический центр).

В "Ощадбанке" заявили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским банком и была оформлена по европейским таможенным правилам. Банк требует немедленного освобождения сотрудников и возврата имущества. К этим требованиям присоединился и МИД Украины, который назвал происходящее "государственным терроризмом" со стороны Венгрии. Также он рекомендовал украинским гражданам не ездить в Венгрию.

При этом Будапешт заявляет, что инкассаторов украинского "Ощадбанка" задержали по делу об отмывании денег. И что среди семи задержанных - бывший генерал СБУ, который отвечал за управление грузом, сообщила венгерская таможня (NAV). Украинские журналисты пишут, что это бывший руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом Геннадий Кузнецов.

Венгерская таможня подтвердила состав груза и добавила, что всего за два с лишним месяца 2026 года было перевезено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков.

Затем выступил глава МИД Венгрии, который заявил, что задержанные инкассаторы "Ощадбанка" перевозили деньги, которые могут принадлежать мафии. В связи с чем Петер Сийярто потребовал от Украины объяснений.

Также венгерское правительство опубликовало фото задержанной валюты и золота, назвав это операцией "Украинский золотой конвой".

"В четверг привлекли к ответственности семерых граждан Украины, включая бывшего генерала секретной службы, которые через Венгрию перевозили из Австрии в Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота. Ведется расследование по подозрению в отмывании денег Из Венгрии высылают семерых граждан Украины", - сообщается на Facebook-странице венгерского правительства.

По другим данным, инкассаторов уже выслали. О дальнейшей судьбе валюты и золота венгерская сторона не говорит. Председатель Нацбанка Андрей Пышный (ранее возглавлявший Ощадбанк) направил в Венгрию своего заместителя Алексея Шабана для решения проблем с задержанием инкассаторов.

Отдельный вопрос - как инкассаторы Ощадбанка оказались в Венгрии с валютой и золотом?

Форма таких поставок коренным образом изменилась после начала большой войны, буквально с 24 февраля 2022 года.

С этой даты в Украине было закрыто воздушное пространство и перестали летать самолеты. Соответственно прекратились не только воздушные перевозки людей, но и товаров - наличных денег в том числе. Если раньше инкассаторские службы банков розтамаживали доллары, евро и банковские металлы в аэропорту Борисполь, и оттуда развозили броневиками по своим хранилищам. То с 2022-го делают это исключительно по земле — из Европы (преимущественно из Австрии) и по территории Украины. Путь не близкий и более продолжительный по времени, но других вариантов во время войны не осталось.

Продолжительное время главным поставщиком иностранной наличности и металлов в Украину оставался украинский Райффайзен Банк с 70% долей рынка, который сотрудничал по этой части со своей материнской структурой в Вене - Raiffeisen Bank International. Но со временем к нему присоединились также государственные Приватбанк и Ощадбанк.

Например, за весь 2025 год все украинские банки завезли в нашу страну наличной инвалюты совокупно на $11,8 млрд, за 2024-й — на $15,9 млрд, а за довоенный 2021-й — $4,3 млрд.

Именно по этой причине инкассаторы Ощада оказались с двумя броневиками наличных и золотом в Венгрии — они ехали из Австрии в Украину. Шла стандартная поставка. Это наличность и золото, которым обеспечиваются кассы самого Ощадбанка и его банков-партнеров.

Золото в небольших слитках (до 100 грамм) чаще всего идет на продажу населению на кассы банка, а крупные бруски - для промышленных заказчиков, больше всего в ювелирную отрасль. Обычно металл оплачивается промышленными заказчиками предварительно (вносится предоплата), а после банк проводит доставку. Такую рутинную доставку и проводили работники Ощадбанка, которых задержали.

Поставка шла по привычному маршруту, с которым ранее не возникало проблем.

"Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документом. Ничего нового и экстраординарного. Потому видим в задержании инкассаторов политический заказ. Направили обращения в венгерские и европейские правоохранительные органы, и требуем возвращения работников и броневиков с наличностью и металлами. Если валютные ценности не будут возвращены в короткие сроки, то планируем обратиться в европейский суд, поскольку речь идет о краже средств и о недополученной прибыли", — сообщил "Стране" источник в Ощадбанке.

Позже эту информацию подтвердил Ощадбанк и официально. "С начала полномасштабного вторжения перевозка иностранной валюты и банковских металлов происходит исключительно наземным путем. Подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка еженедельно", - говорится в заявлении банка.

В политическом контексте все это - очередная эскалация отношений между Киевом и Будапештом накануне венгерских парламентских выборов, ставки на которых очень высоки. Решается судьба того, останется ли партия Орбана "Фидес" у власти - или ее заменит более проевропейская партия "Тиса" Петера Мадьяра.

Евросоюз и Украина не скрывают, что желают поражения Орбана. Он же значительную часть своей предвыборной кампании строит на том, что его партия не дает втянуть Венгрию в российско-украинскую войну, что позволяет экономить деньги на помощи Киеву, а также закупать более дешевые российские энергоносители.

В этом контексте Орбан и премьер Словакии Фицо недавно обвинили Украину в перекрытии нефтепровода "Дружба", по которому обе страны получают российскую нефть. Украина заявляет, что "Дружба" не действует из-за российских ударов. Венгрия оспаривает это и обвиняет Зеленского в попытке ударить по экономике Венгрии накануне голосования, чтобы партия Орбана проиграла.

Также Будапешт требует допуска комиссии на нефрепровод, но Киев отказывает и говорит, что ремонт займет около месяца или дольше (то есть как раз под выборы, которые пройдут 12 апреля). В ответ Орбан заявил, что перекроет поставки критически важных товаров для Украины. И не даст согласия на выделение Украине первого транша европейского 90-миллиардного кредита, без чего Киев может в апреле остаться без внешней финансовой поддержки.

Градус эскалации поднялся после визита в Москву главы МИД Венгрии, которому россияне передали двух пленных ВСУ - этнических венгров. Это вызвало возмущение Киева.

А вчера Зеленский пригрозил передать телефонный номер Орбана ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине. "Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке", - заявил украинский президент.

Однако, как мы вчера и предполагали, это заявление внутри Венгрии сыграла в плюс Орбану.

Причем, видимо, настолько сильно сыграло в плюс, что его главный конкурент, оппозиционер Петер Мадьяр сделал несколько чрезвычайно резких заявлений в адрес Зеленского. "Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их", – заявил глава партии "Тиса".

Сегодня он нарастил критику Киева и призвал ЕС разорвать отношения с Украиной, пока Зеленский не извинится перед Орбаном из-за вчерашних угроз.

"Ни один иностранный глава государства не смеет угрожать ни одному венгерскому гражданину. Энергоснабжение Венгрии — это национальный вопрос, который стоит выше партийной политики и предвыборных кампаний. Я ожидаю от руководства Европейского Союза, что оно разорвёт все отношения с Украиной, пока президент Зеленский не прояснит свои слова и не извинится перед всеми венгерскими гражданами за свои высказывания", - заявил оппозиционер.

Независимо от того, как Мадьяр в реальности относится к Украине, это заявление показывает, что негативное восприятие украинской власти в Венгрии весьма широко распространено - раз даже главный "проевропейский" оппонент Орбана не смог его проигнорировать.

Ситуация на фронте в Украине

Армия РФ существенно расширила зону контроля в приграничном селе Покровка Сумской области, сообщает Deep State. Серая зона соединила этот участок с соседним российским плацдармом в Грабовском.

Несмотря на недавние украинские контратаки, российские войска возобновили наступление на Гуляйпольском направлении. Об этом пишет военный эксперт Константин Машовец.

По его данным, основные усилия российские подразделения сейчас сосредоточили западнее и юго-западнее Гуляйполя. Здесь они продолжают атаки вдоль дороги Гуляйполе – Омельник и по направлению Дорожнянка – Гуляйпольское.

За последнюю неделю продвижение оказалось небольшим - в среднем до 1–1,5 километра, однако РФ удалось втянуться в бои за Зализнычное, а отдельные штурмовые группы фиксируются уже западнее этого населенного пункта.

Одновременно российские войска продолжают попытки выхода на рубеж Верхняя Терса – Гуляйпольское и дальнейшего обхода Ореховского района обороны ВСУ с востока и северо-востока.

На ряде участков российским силам также удалось вернуть позиции, утраченные ранее в ходе украинских контратак. В частности, россияне вновь заняли Еленоконстантиновку и вытеснили украинские штурмовые группы из Прилук, продвинувшись до района Цветкового.

И, хотя ранее украинские силы сумели отбросить противника к реке Гайчур из района Терноватого и Косевцево, однако закрепиться на восточном берегу в районе Доброполья им пока не удалось - войска РФ продолжают активно контратаковать и удерживать этот участок.

При этом севернее ВСУ смогли удержать недавно взятые территории. Им удалось продвинуться в районах Тернового и Новониколаевки, а также вытеснить часть российских подразделений из Березового. Украинские штурмовые группы также ведут бои в районе Новогригорьевки и пытаются закрепиться на линии Сладкое – Приволье.

В целом ситуация на направлении остается крайне неустойчивой, считает Машовец. Российские войска, несмотря на давление на северном фланге, удерживают инициативу на южных участках фронта.

По оценке Машовца, украинские контратаки могут создать для российских войск серьезные проблемы, если ВСУ смогут продвинуться вдоль реки Янчур и выйти к району Успеновки. В таком случае российской группировке, вероятно, пришлось бы остановить наступление и разворачивать фронт, чтобы избежать угрозы удара по своим тылам.

Однако эксперт подчеркивает, что украинские действия на этом направлении носят ограниченный характер. ВСУ действуют сравнительно небольшими силами, которых недостаточно для глубоких оперативных прорывов или окружения крупных группировок.

По его оценке, главная задача украинских контратак - не разгром российской группировки на этом участке, а попытка сорвать планы российского командования, связанные с подготовкой дальнейшего наступления в рамках летней кампании.

Зеленский сегодня заявил, что посетил Славянск, Краматорск и Дружковку - три основных города, которые ещё остаются под контролем Украины в Донецкой области. Также он заявляет, что россияне готовят на весну новое наступление.

В Европе все больше проявляют беспокойства о том, что из-за войны в Иране Киеву не хватит ракет для обороны от российских воздушных атак. Украине только на зиму нужен годовой объем американского производства ракет Patriot, сообщил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилиус.

Он заявил, что США не в состоянии предоставить странам Персидского залива и Украине необходимое количество ракет к ПВО.

"Американцы действительно не смогут предоставить достаточное количество этих ракет как для стран Персидского залива, так и для самой американской армии, а также для нужд Украины. Совершенно очевидно, что после иранского кризиса... для нас в Европе стало еще более актуальным наращивание производства ракет противовоздушной обороны и противоракетных ракет", — сказал Кубилиус.

Он сказал, что "только на зимний сезон" Украине необходимо около 700 ракет Patriot, PAC-2 и PAC-3, что "примерно равно количеству ракет, которое американские производители способны произвести за год". А за весь год Украине нужно около 2000 или более ракет.

Сегодня состоялся второй этап обмена пленными - по формуле 300 на 300. Вчера домой вернулись по 200 украинцев и россиян. Итого за два дня обменяли по 500 человек.

Почему Трамп снова критикует Зеленского

Как мы уже писали, президент США вчера снова заявил, что именно Зеленский виноват в том, что мирное соглашение по Украине до сих пор не достигнуто.

"Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку... Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало ещё меньше", - сказал Трамп. Путин же, по его мнению, к заключению мира готов.

Напомним, как заявлял сам Зеленский, Москва и Вашингтон давят на Киев, чтоб Украина вывела войска из Донбасса. Зеленский не соглашается. И в этом контексте Трамп недавно уже два раза говорил, что именно украинский президент "является препятствием".

Также на днях президент США назвал Зеленского "П.Т. Барнумом", что в американском английском означает "показушник" или "циркач", и раскритиковал поставки оружия Украине, которые проводил Байден.

То есть, внешне создается впечатление, что Трамп недоволен Зеленским за его позицию "ни шагу назад из Донбасса". При этом, кроме слов, признаков серьезного давления на Киев со стороны США не заметно. Что уже вызвает раздражение Москвы.

Глава МИД РФ Лавров заявил вчера, что "дух Анкориджа испаряется". По его словам, договоренности Путина и Трампа, достигнутые на Аляске, "подразумевают серьезные компромиссы от России", но Украина и Европа "прилагают усилия, чтобы переписать понимания Анкориджа".

Напомним, что в Анкоридже, по данным СМИ, Путин и Трамп договорились, что война заканчивается, как только ВСУ выходят из Донецкой области. От чего, как мы уже говорили выше, публично отказывается Зеленский.

Американцы же, судя по словесному недовольству Трампа, поддерживают договоренности, достигнутые на Аляске. При этом, повторимся, критического давления на Киев по выводу войск из Донбасса не оказывают. Что, впрочем, может измениться в любой момент - зная способность Трампа к неожиданным поворотам своей политики.

Но, вероятно, какие-то решения по Украине Белый дом будет принимать, когда станет понятной траектория войны с Ираном - к чему она идет, и какой будет ее финализация, сможет ли Трамп нарастить на этом геополитические очки либо потеряет их. Исходя из этой ситуации Белый дом будет дальше формировать и повестку по Украине.

При этом Вашингтон посылает сигналы о том, что дипломатия продолжается. В переговорах Украины и РФ "в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс", "обсуждения продолжаются", заявил представитель Трампа Уиткофф.

"Под руководством президента мы продолжаем добиваться значимых результатов, одновременно работая над формированием мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне", - пишет спецпредставитель Трампа.