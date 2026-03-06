С начала недели США активно склоняют страны Ближнего Востока присоединиться к атаке на Иран.

В частности, речь идет о странах Персидского залива, об Азербайджане и о курдах Ирака. Причем последние, так же как и Баку, рассматриваются в качестве силы, которые могут нанести и сухопутный удар.

Однако пока никто в войну не вступает.

Об одной из причин мы уже писали - угроза удара Ирана по нефтяным и газовым объектам, которые могут обрушить экономику всех перечисленных выше стран.

Но, судя по всему, основная причина крайней осторожности всех региональных игроков относительно вступления в войну даже не в этом.

Когда в 1991 и в 2003 годах США начинали войну против Ирака, они развернули там огромную сухопутную армию - сотни тысяч американских солдат (и это не считая войск союзников).

То есть все видели, что американцы очень серьёзно вложились в подготовку наземных операций и готовы нести на себе основную тяжесть операции.

Сейчас же никаких даже близко сопоставимых сил у Вашингтона на Ближнем Востоке нет.

Наоборот - накануне начала войны американцы уменьшили своё присутствие на базах в регионе для минимизации потерь от иранских ударов.

Поэтому, когда Штаты сейчас подбивают страны Ближнего Востока атаковать Иран, в том числе и путём сухопутного вторжения, у этих государств возникает закономерный вопрос к Трампу: "А где ваши солдаты? Почему мы одни должны вступать в войну с Ираном, в то время как американцы будут стоять где-то в стороне и оказывать максимум воздушную поддержку?"

И это на данный момент является одним из самых главных тормозов для вовлечения в войну с Ираном его соседей.

Ситуация могла бы измениться, если бы в Иране начались большие внутренние потрясения и он выглядел бы лёгкой жертвой. Но такого пока не происходит. Американцы и израильтяне заявляют, что Ирану нанесён огромный урон и уничтожено большое число ракет и пусковых установок. Однако к любым заявлениям одной из воюющих сторон отношение всегда скептическое, пока оно не подтвердится реалиями на земле.

Правда, США могут попытаться ограниченными силами спецназа провести демонстративно-показательную операцию по захвату отдельного населённого пункта в Иране или одного из иранских островов в Персидском заливе, чтобы показать, что "наступление на земле уже началось" Однако без масштабной поддержки многотысячной группировки сухопутных сил эта операция рискует стать повтором высадки украинских войск в Крынках на левом берегу Днепра, где они быстро оказались блокированы и понесли большие потери от огня россиян.

Точно так же и американцы, даже подняв флаг над одним островом или одним городом, но не получив подкрепления для наступления широким фронтом, могут оказаться под массированным огнём иранцев - с перспективой больших потерь и отступления с занятых позиций.

Поэтому пока основные игроки в регионе заняли выжидательную позицию. Многие ждут, чем завершится история с избранием нового верховного лидера Ирана, по поводу чего поступают противоречивые данные.

Одни источники сообщают, что им станет сын Хаменеи, связанный с КСИР, который придерживается радикально-жесткой позиции. Другие же полагают, что есть шанс и у представителя так называемых "реформаторских кругов», что может открыть дорогу для диалога с США.

Однако пока неизвестна достоверность всех этих слухов.

Можно лишь говорить о том, что в настоящий момент реальная власть в стране, как и ранее, принадлежит КСИР. И он сопротивление прекращать не намерен.