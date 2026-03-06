Иран ударил беспилотниками по авианосцу США "Авраам Линкольн", находившемуся в Оманском заливе.

Об этом сообщает местное информационное агентство Fars, курируемое Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

"После чего корабль быстро скрылся… более чем на тысячу километров от залива", – цитирует агентство заявление КСИР.

Помимо этого, войска исламской республики нанёсли несколько ударов по штабу американских военных в Абу-Даби, сообщает иранское новостное агентство IRIB.

По информации издания, цель находилась вблизи международного аэропорта Заид в столице Объединённых Арабских Эмиратов.

Накануне в Reuters писали о звуках взрывов вблизи аэропорта в Абу-Даби. В Министерство обороны ОАЭ сообщило о работе ПВО, которая отражала ракетную и беспилотную атаку Ирана.

Напомним, Иран уже заявлял об ударе по "Линкольну". Штаты также подтвердили этот удар, но заявили, что ракеты были сбиты.

Два дня назад журналисты опубликовали фото поражения крупнейшего авианосца Ирана ударом США.

Сегодня Келлог призвал Трампа захватить главный нефтяной портал Ирана.