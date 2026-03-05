"Слишком мало людей" были ознакомлены с планами Пентагона начать войну с Ираном, она выглядит импровизацией.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Руководство Госдепартамента США взяло под личный контроль процессы эвакуации, которые обычно ведутся консульскими подразделениями.

При этом один из сотрудников признал, что слишком мало людей в системе были заранее ознакомлены с планами войны, что осложнило реагирование.

В результате американские граждане не были заблаговременно предупреждены о необходимости покинуть регион.

"Критики говорят, что действия США выглядел импровизированным, а бывший американский дипломат Джеральд Файерштейн назвал это "полностью спонтанной операцией. Как будто они проснулись в субботу и решили начать войну", - пишет издание.

По оценке Файерштейна , складывалось ощущение, что никто до конца не верил в неизбежность военных действий.

Напомним, по данным Politico, война в Иране может продлиться до сентября.

Как мы сообщали, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.