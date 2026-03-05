Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно до сентября. То есть война на Ближнем Востоке может продлиться до осени.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, запрос касается направления дополнительных офицеров разведки в штаб командования в Тампе (штат Флорида), который координирует операции США на Ближнем Востоке.

Как отмечает Politico, это первый известный запрос американской администрации на расширение разведывательного персонала в связи с войной против Ирана. И он означает, что операция может продолжаться значительно дольше первоначально озвученного Дональдом Трампом четырехнедельного срока.

Издание добавляет, что срочное наращивание американцами персонала и ресурсов свидетельствует о том, что "команда Трампа не полностью предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем".

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.