Бывшая сторонница президента США Дональда Трампа, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин усомнилась в адекватности республиканца в связи с проведением операции в Иране.

Об этом она заявила в своем видеообращении.

По ее словам, Трамп неоднократно говорил на камеру и в интервью, что не думает, что попадёт в рай.

"И я хочу задать серьёзный вопрос: что у него в голове? В каком он психологическом состоянии? Если он сам считает, что не попадёт в рай, а он уже человек в конце жизненного пути, как это скажется на всех нас? Он уже сказал, что он равнодушен к рейтингам. Ему всё равно, что думают американцы, и он может отправить войска на землю (то есть начать наземную операцию в Иране - Ред.). Сначала он говорил, что это будет война на несколько дней, а теперь - что это может длиться четыре недели или больше", - заявила Тейлор Грин.

Она также напомнила, что американский президент раньше критиковал вторжение в Ирак и обещал, что США больше не будут заниматься войнами за рубежом и сменой режимов. То же самое обещал и его вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее законодатель уже критиковала атаку США против Ирана.

Напомним, мэр Нью-Йорка, демократ-социалист Зохран Мамдани, тоже возмущался ударами США по Ирану.

Недовольство операцией выражал и губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом. Он осудил удар по начальной школе для девочек, где, по заявлению властей Ирана, погибли более 150 человек.