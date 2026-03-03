Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал нападение США и Израиля на Иран.

Об этом сообщает вёб-сайт дипломатического представительства республики в Америке.

"Франция не может одобрить действия США и Израиля против Ирана, это нарушение международного права", – заявил Макрон.

Напомним, Франция, ФРГ и Британия заявили, что не участвуют в нападении на Иран.

"Мы призываем к возобновлению переговоров и настоятельно рекомендуем иранскому руководству искать решение путём переговоров", – заявили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Вскоре после этого Испания осудила операцию США против Ирана и запретила американцам использовать военные базы на её территории.

Накануне Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.

"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.