"Нарушение международного права". Макрон не поддержал нападение США и Израиля на Иран
Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал нападение США и Израиля на Иран.
Об этом сообщает вёб-сайт дипломатического представительства республики в Америке.
"Франция не может одобрить действия США и Израиля против Ирана, это нарушение международного права", – заявил Макрон.
Напомним, Франция, ФРГ и Британия заявили, что не участвуют в нападении на Иран.
"Мы призываем к возобновлению переговоров и настоятельно рекомендуем иранскому руководству искать решение путём переговоров", – заявили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Вскоре после этого Испания осудила операцию США против Ирана и запретила американцам использовать военные базы на её территории.
