Украинские власти обязались в подписанном с МВФ меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой программы для Украины еще сильнее ужесточить финансовый мониторинг и расширить доступ Государственной налоговой службы к информации о банковских счетах.

Документ был подписан в конце февраля руководителями правительства, Нацбанка и президентом Владимиром Зеленским. Его полный текст на украинском языке опубликован на сайте Министерства финансов.

В меморандуме кроме прочего говорится о планах чиновников усилить в Украине финансовый мониторинг для предупреждения налоговых преступлений, хотя и без конкретных примеров. Так что под этим может иметься в виду всё, что фискалы назовут налоговой оптимизаций.

Однако в документе уточняется, что уже до конца марта 2027 года будет углублено оперативное сотрудничество между налоговыми, правоохранительными органами, а также с Госфинмониторингом. Методы или примеры новых подходов финмониторинга в меморандуме не приводятся, сказано лишь об "улучшении отбора дел и поддержании эффективных мер правоприменения".

Еще в документе упомянуты планы Нацбанка усилить финансовый мониторинг в части более глубокой проверки граждан, которых относят к политически значимым лицам, то есть PEP. Для этого даже планируют внести изменения в действующее законодательство.

Одновременно украинские власти намерены добавить новые основания для расширения возможностей доступа Государственной налоговой службы к банковской информации, а именно к данным об объемах средств на счетах налогоплательщиков. Исключения в тексте не приведены, так что, видимо, речь идет о счетах как юридических, так и физических лиц. При каких условиях и в каком объеме будет предоставляться такая информация, из меморандума непонятно.

Важный нюанс: речь идет о внесудебном доступе к банковским данным, то есть о доступе без соответствующего решения суда, а лишь по обыкновенному запросу Государственной налоговой службы. Сейчас ГНС может получать информацию о движении средств на счетах (остатках денег на них) только по судебному решению. Такие решения, как правило, выносят в рамках уголовных дел.

Также руководство страны пообещало МВФ, что Верховная Рада до конца апреля 2026 года примет закон о создании так называемого реестра дропов, который ранее уже анонсировал НБУ. Этот реестр уже назвали черным списком дропов. В него банки и другие платежные организации собираются включать украинцев, совершающих, по их оценке, сомнительные операции.

Первые версии законопроекта уже обсуждали, но в них не было самого главного: четких критериев операций или нарушений, по которым гражданина могут занести в черный список с ограничением или даже запретом на банковское обслуживание. По оценке самих банкиров, с которыми поговорила "Страна", это чревато злоупотреблениями и коррупцией.

