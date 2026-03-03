Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой четырехлетней программы.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в телеграм-канале.

По словам Свириденко, 1,5 миллиарда долларов уже зачислены. Общий объем программы составляет 8,1 миллиарда долларов.

Мы уже писали, что ради получения этих денег украинские власти подписались на крайне противоречивые условия.

В частности, Кабмин взял на себя обязательство ввести налоги на OLX и посылки дешевле 150 евро, НДС для физлиц-предпринимателей, а также фактически отменить мораторий на повышение коммунальных тарифов.

Детальнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Напомним, в Раде не раз в последние дни прогнозировали финансовую катастрофу уже весной, если Киев не получит новый кредит от Международного валютного фонда.

Ранее мы писали, что в этом году Украине придется отдать МВФ на уплату долгов больше 70% полученных от него кредитов.

