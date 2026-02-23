Украине грозит финансовая катастрофа уже в начале весны, если власть не повысит налоги ради получения нового кредита от Международного валютного фонда.

Об этом в интервью украинскому Forbes заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Не у всех коллег есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле не будет чем финансировать расходы", - сказал депутат.

Он отметил, что отсрочка выполнения требований не отменяет их обязательности.

"Сегодня мы уже используем те средства, что были заложены на второе полугодие. У МВФ позиция по согласованным правительством маякам очень простая: они обязательны. И перенос их из prior action (в финансовой сфере действия, предшествующие получению кредита - Ред.) не изменило этого отношения", – сказал Гетманцев.

При этом он раскритиковал Кабинет министров, который, по его мнению, только ухудшает ситуацию, проявляя непоследовательность: с одной стороны, согласовывает маяки в программе с МВФ, а с другой – расширяет "абсолютно неэффективную программу нацкешбэка" выплатами в 15% от стоимости товаров.

"Поэтому у многих в правительстве и парламенте нет предчувствия финансовой трагедии, все думают, что как-то оно будет, потому что раньше удавалось пройти такие периоды. На этот раз ситуация другая", – объяснил Гетманцев.

Ранее нардеп уже заявлял, что Украина рискует остаться без международного финансирования, что может привести к остановке социальных выплат в ближайшие месяцы.

Напомним, что помимо возможных задержек выплат от МВФ Венгрия блокирует кредит ЕС на 90 млрд евро.