Народные депутаты не голосуют за законопроекты, необходимые для получения новых кредитов МВФ, потому что их массово вызывают на допросы в НАБУ.

Об этом в ток-шоу "Тема" Натальи Мосейчук заявила депутат из "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

"Народные депутаты не привлечены к переговорам с нашими международными партнерами. У нас есть куча обязательств перед МВФ, по вступлению в Евросоюз, по плану Ukraine Facility. И под каждую реформу подвязаны деньги. Это всё коммуницирует правительство (видимо, имеется в виду, что обо всём договаривается правительство - Ред.): Минфин, Нацбанк, наша премьер-министр. И когда они коммуницируют с теми же МВФ и европейскими партнерами, они соглашаются на то, что им предлагают. Может, у них нет другого выхода, кроме как соглашаться. Были поставлены жесткие рамки, и теперь в этих жестких рамках украинским народным депутатам нужно отвечать за те обязательства, которые взяло на себя правительство. Потому что все законопроекты, которые обязался принять Кабмин, должны голосовать мы", - сказала нардеп.

По ее данным, около 50 парламентариев вызвали на допрос в качестве свидетелей, что осложняет голосование в парламенте.

"Одна из причин (почему они не голосуют - Ред.), которую декларируют депутаты, - на них оказывается давление, в том числе НАБУ. И это обсуждалось на нашей фракции: мол, скажите, пожалуйста, НАБУ, чтобы они перестали вызывать нас на допросы. Я слышала, что еще 50 человек вызвали на допрос в качестве свидетелей по одному делу. И также потому, что мы пожизненно политически значимые лица, и нас подвергают финансовому мониторингу. Мы страдаем, на нас оказывается давление, поэтому мы это непопулярное не голосуем, пока это давление на нас не снизится", - объяснила Василевская-Смаглюк.

Напомним, что подвешенными остаются законопроекты, необходимые для получения западного финансирования.

На прошлой неделе сообщалось, что в Раде не хватает голосов, потому что народные депутаты массово отравились.