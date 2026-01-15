Верховная Рада провалила голосование за включение в повестку дня двух законопроектов, необходимых для получения средств Европейского Союза по программе Ukraine Facility, и еще одного - для поддержки Международного валютного фонда.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента.

Среди законопроектов был документ о цифровых платформах №14025, или введении так называемого налога на OLX. Введение такого налога - одно из ключевых требований МВФ. Внесение проекта о них в повестку дня поддержали всего 81 "слуга народа" и 13 нардепов из четырех парламентских групп.

Притом сегодня с визитом в Киев приехала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Что касается Ukraine Facility, то это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах, направленных на финансирование государственного бюджета Украины, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Ранее пресс-секретарь МВФ Джули Козак заявила, что одной из первоочередных условий для предоставления Киеву дальнейших кредитов было принятие государственного бюджета на 2026 годы, и оно уже выполнено. Предварительная оценка МВФ показывает, что документ в целом соответствует обязательствам программы. Также Козак озвучила другие меры, которые украинский Кабмин пообещал принять, и обязательства, которые на себя взяло правительство Украины, в числе которых и введение налога OLX.

"Страна" разбиралась, почему возникла угроза огромной дыры в бюджете Украины.