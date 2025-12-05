Пресс-секретарь Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что одной из первоочередных условий для предоставление Киеву дальнейших кредитов было принятие государственного бюджета на 2026 годы, и оно уже выполнено. Предварительная оценка МВФ показывает, что документ в целом соответствует обязательствам программы.

Об этом Козак сказала на брифинге 4 декабря.

Также Козак озвучила другие меры, которые фонду пообещал принять украинский Кабмин.

"Помимо бюджета есть и другие направления, включая расширение налоговой базы путём принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, устранение таможенных лазеек для импорта потребительских товаров и отмену льгот по регистрации НДС. Было также достигнуто соглашение о мерах по борьбе с неформальной экономикой, в том числе путём повышения конкуренции в сфере государственных закупок и устранения пробелов в действующем трудовом кодексе", - сообщила Козак.

Кроме того, украинское правительство обязалось:

сохранить систему независимых антикоррупционных институтов;

провести реформу налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможни и совершенствование ИТ-систем для повышения эффективности;

восстановить общественное доверие;

увеличить доходы;

улучшить финансовое планирование, отчётность и аудит государственных предприятий;

принять пакет налоговых изменений, включая налогообложение доходов с цифровых платформ (так называемый налог на OLX);

отменить льготы для налогообложения товаров стоимостью до 150 евро, получаемых по почте;

провести реформу процедур назначения на должности для государственных предприятий и государственных банков.

"Антикоррупционные реформы являются ключевыми для сообщества спонсоров в целом на фоне того, как Украина рассчитывает на их поддержку в вопросе послевоенного восстановления", - подчеркнула представитель фонда.

Исполнительный совет МВФ будет принимать решение о новой программе для Украины только после того, как власти выполнят предпосылки, а также будут обеспечены гарантии финансирования в рамках новых договоренностей.

По данным нардепа Ярослава Железняка, Украина обязалась перед МВФ изменить налоги до конца марта 2026 года, а с 1 января 2027 года сделать обязательным НДС для упрощенцев. Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что власти планируют с 2027 года ввести обязательный НДС для ФЛП с оборотом свыше миллиона гривен.

Марченко также подтвердил обложение налогом международных посылок стоимостью до 150 евро. В качестве дополнительного аргумента в пользу подобной новации помимо требования МВФ Марченко привел рассуждение, что большинство посылок украинцы заказывают через "геополитически недружественную" по отношению к Украине страну (очевидно, имеется в виду Китай).

"Оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом понимании иногда недружественна к Украине", - заявил министр.

Еще одно планируемое нововведение - оплата налога за товар сразу при покупке.

"Это работает в Европейском Союзе. Мы и так должны были к этому прийти, просто придем уже через год", - сказал Марченко.

О том, почему параметры этого бюджета никакого практического смысла не имеют, мы писали в отдельном материале.