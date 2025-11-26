Украина и МВФ договорились на уровне персонала о новой кредитной программе, но есть два условия
Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти договорились на уровне персонала о новой кредитной программе общим объемом 8,1 млрд долларов.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
В то же время кредитная программа не будет автоматически окончательно утверждена советом директоров Международного валютного фонда, как это было ранее.
Есть два условия финансирования:
- выполнение Украиной предварительных шагов;
- при достаточных заверениях международных партнёров по финансированию.
Что это за шаги и чьи конкретно заверения потребуются, в НБУ не уточнили.
Известно, что сейчас в Европе обсуждают дальнейшую схему финансирования Украины. Пока согласия по ней между всеми членами нет. В частности, нет договоренностей по выделению так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных в Евросоюзе российских активов.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины и больше не могут выдавать ей обычные коммерческие кредиты.
Недавно Еврокомиссия заявила европейским странам, что им придется самим платить Украине, если активы РФ не конфискуют.