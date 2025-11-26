Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти договорились на уровне персонала о новой кредитной программе общим объемом 8,1 млрд долларов.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В то же время кредитная программа не будет автоматически окончательно утверждена советом директоров Международного валютного фонда, как это было ранее.

Есть два условия финансирования:

выполнение Украиной предварительных шагов;

при достаточных заверениях международных партнёров по финансированию.

Что это за шаги и чьи конкретно заверения потребуются, в НБУ не уточнили.

Известно, что сейчас в Европе обсуждают дальнейшую схему финансирования Украины. Пока согласия по ней между всеми членами нет. В частности, нет договоренностей по выделению так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных в Евросоюзе российских активов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины и больше не могут выдавать ей обычные коммерческие кредиты.

Недавно Еврокомиссия заявила европейским странам, что им придется самим платить Украине, если активы РФ не конфискуют.