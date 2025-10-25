Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен выступил против передачи российских активов Украине.

Об этом министр сообщил на своей странице в социальной сети Х.

По словам Франкена, такая конфискация нанесет серьезный ущерб бельгийской экономике и может быть воспринята Москвой как "акт войны".

"Путин никогда не отпустит эти миллиарды. Он сочтёт это актом войны и нанесёт серьёзный удар по Бельгии. Это будет очень болезненно. И, возможно, в ответ он конфискует 200 миллиардов долларов западных движимых и недвижимых активов, хранящихся в России. Это будут не только бельгийские деньги, но и деньги крупных стран, таких как США, Германия и Франция. Таким образом, круг замкнётся", - написал он.

Франкен добавил, что подобная мера может подорвать доверие к депозитарию Euroclear, где находятся замороженные российские средства.

"Это создаёт прецедент с потенциально огромными последствиями. Ведь если мы знаем, что деньги государственных банков больше нельзя безопасно хранить в такой по определению нейтральной организации, как Euroclear, кто ещё осмелится это сделать? В этом смысле для антизападного блока это даже прекрасная возможность поставить под сомнение международное движение капитала. Даже во время Второй мировой войны такая сомнительная конфискация никогда не проводилась", - пишет министр.

Франкен также задается вопросом, почему давление осуществляется только на Бельгию: "А как насчёт многих миллиардов российских денег, замороженных в других западных странах? Почему мы об этом не говорим? Почему только деньги Euroclear?"

Он также полемизирует с главой европейской дипломатии Каей Каллас, которая утверждает, что эти деньги пойдут на восстановление Украины. "Конечно, эти деньги пойдут не на восстановление Украины, а на продолжение войны", - написал Франкен.

Напомним, Бельгия отказывается от конфискации замороженных активов РФ в рамках "репарационного кредита", за который выступают еврочиновники.

Также премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет подписывать кредитные гарантии для Украины за счёт этих активов.