Если Европейский Союз так и не согласует выдачу "репарационного кредита" Украине за счет замороженных российских активов, это создаст большие проблемы Украине.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, несмотря на отсутствие решения, президент Евросовета Кошта заявил, что Евросоюз "привержен удовлетворению неотложных финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных и оборонных усилий", что, по оценкам, потребует более 150 миллиардов долларов.

Если активы РФ не будут конфискованы, выполнение этого обещания "создаст серьёзную нагрузку на и без того обременённые задолженностью национальные бюджеты".

"После решения Трампа не выделять Украине новых средств европейцы с трудом ищут деньги для выполнения своих обязательств, поскольку их собственные национальные бюджеты и без того сильно ограничены. Даже если блок найдёт деньги, остаются вопросы о том, будут ли эти усилия достаточными для продолжения неравной борьбы Украины с Россией. И, по мнению аналитиков, они вряд ли убедят Путина прекратить войну", - пишет NYT.

ЕС планирует к декабрю проработать детали схемы, чтобы убедить Бельгию на конфискацию, а также привлечь страны G7.

Накануне мы писали, что Брюссель не поддержал отчуждение замороженных резервов российского центрабанка для финансовой поддержки Украины.

Подробнее о тяжелых последствиях для Украины, если ЕС не одобрит конфискацию активов РФ, мы писали в отдельном материале.