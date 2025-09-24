Европейский Союз может предоставить Украине "репарационный заем" объемом до 130 миллиардов евро. Окончательный размер финансирования определят после оценки потребностей Украины в 2026-27 годах, которую проведет Международный валютный фонд (МВФ).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, заем призван помочь Киеву финансировать оборону и должен быть возвращен Украиной только тогда, когда Россия выплатит репарации по мирному соглашению.

Как известно, большая часть российских активов на сумму около 210 млрд евро, хранящихся в Европе, находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. 175 млрд евро активов в Euroclear уже достигли срока погашения и превратились в наличные, которые могут стать основой для кредита.

Источники агентства отмечают, что перед тем, как Евросоюз согласится на кредит о возмещении убытков, он захочет погасить кредит G7 на сумму 45 миллиардов евро, о котором было договорено в прошлом году.

Это оставит около 130 миллиардов евро из денежного баланса для нового инструмента. Но и эта сумма не обязательно будет окончательной. Размер кредита определят после оценки МВФ финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в свою очередь заявлял, что в текущем году стране не хватает без малого девяти миллиардов долларов внешнего финансирования.

Подробнее о том, где Украина возьмет средства на войну, мы писали в отдельном материале.