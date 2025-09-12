Вашингтон не исключает создания "механизма изъятия" замороженных активов российсеого центрабанка постредством стран G7.

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

В статье говорится, что США обсуждали с Европой возможность постепенного отчуждения замороженных активов РФ для "увеличения давления" на Москву.

Помимо этого Штаты могут предложить G7 ввести санкции против юридических лиц, поддерживающих ВПК РФ, установить запрет на связанные с искусственным интеллектом услуги в особых экономических зонах России.

Напомним, министр финансов США Скотт Бесант выступил против безотлагательной конфискации активов РФ.

"<...> Я не считаю, что мы должны конфисковать их немедленно. Это один из важных рычагов в процессе сложных переговоров", – сказал глава американского минфина.

Как мы также сообщали, в этом году Европа выплатила Украине более €10 миллиардов доходов от замороженных российских резервов.

Средства Киеву перечисляют через программу макрофинансовой помощи (MFA) в рамках кредита от стран G7, который погашается прибылью, получаемой от активов РФ.