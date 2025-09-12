Европейские чиновники заявили, что смогли убедить президента США Дональда Трампа в незаинтересованности РФ в завершении войны и необходимости оказать на нее больше давления для окончания конфликта.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в ходе череды дипломатических визитов, состоявшихся на прошлой неделе, высокопоставленные официальные лица США и Европы встречались для обсуждения новых финансовых ограничений и планов остановки поставок российской нефти и газа. Для этого в Вашингтон была направлена ​​высокопоставленная техническая группа ЕС для проработки деталей предложений, основные цели которых, как сообщают источники, были одобрены обеими сторонами.

"Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода", — сказал один из дипломатов Евросоюза.

В публикации отмечается, что администрация Трампа предпочитает использовать торговые инструменты вроде пошлин, чтобы снизить возможности Кремля финансировать войну. В ЕС же настаивают на введении официальных санкций в отношении компаний и финансовых учреждений, которые сотрудничают с Москвой.

Второй европейский дипломат заявил, что они ожидают "горячих дискуссий" с США о том, как на самом деле нанести удар по России.

При этом другие западные СМИ пишут о разногласиях между США и Европой по поводу давления на Россию. Белый дом требует от европейцев ввести огромные пошлины против Китая с Индией, на что в Европе идти не хотят.

