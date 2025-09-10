Евросоюз откажется вводить высокие тарифы в отношении Китая и Индии по просьбе президента США Дональда Трампа, чтобы усилить давление на РФ.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации источников издания, европейские дипломаты отвергли эту инициативу, сказав, что ЕС не применяет торговые пошлины в качестве санкционного инструмента, а высокие тарифы нанесут вред европейским компаниям.

При этом Евросоюз может ввести санкции против некоторых зарубежных компаний, в том числе и китайских, которые помогают России. Но ЕС вряд ли предпримет шаги, которые ещё больше ограничат закупки нефти или газа из-за "политической чувствительности" этого вопроса в Евросоюзе.

Напомним, ранее западные издания писали, что Трамп ставил условием введения вторичных санкций против РФ (то есть санкций против торговых партнеров России) введение аналогичных санкций Европой.

Но, как следует из информации The Wall Street Journal, Евросоюз не хочет этого делать.

Почему в Европе не верят, что Трамп введет жесткие санкции против РФ, мы писали в отдельном материале.