Европейский Союз должен прекратить закупку российского газа и нефти, если хочет, чтобы США усилили санкции против РФ. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Financial Times.

"Если бы европейцы провели черту и сказали: "Мы больше не будем покупать российский газ, мы не будем покупать российскую нефть". Окажет ли это положительное влияние на то, что США также станут более агрессивно [вводить санкции]? Безусловно. Мы считаем, что это выгодно для Европы с экономической точки зрения. Вам нужны надёжные поставщики энергии, которые являются вашими союзниками, а не врагами… Другая причина заключается в том, что главная цель администрации Трампа, и, я полагаю, ЕС, — положить конец российско-украинской войне. Россия финансирует свою военную машину за счёт экспорта нефти и природного газа, и если прекратить закупки этих товаров Европой, это сократит её финансирование", - заявил Райт в интервью.

В среду Райт встретится с комиссаром ЕС по энергетике, чтобы обсудить планы блока по отказу от российских энергоносителей и планы закупки американских энергоносителей на 250 млрд долларов в год.

Почему в Европе не верят, что Трамп введет жесткие санкции против РФ, мы писали в отдельном материале.

