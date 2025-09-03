Запуск газопровода "Сила Сибири - 2", о котором договорились КНР и РФ, кардинально изменит рынок сжиженного природного газа.

Такое мнение высказали аналитики компании Bernstein, которая занимается брокерской деятельностью и проводит исследования на рынке акций. Его приводит агентство Bloomberg.

"Учитывая, что Китай является крупнейшим импортером СПГ, это перевернет рынок СПГ с ног на голову. Для проектов СПГ, которые всё ещё находятся на стадии рассмотрения, это будет серьёзным негативным фактором", - считают аналитики.

По оценке экспертов Bloomberg, запуск магистрали возможен после 2030 года.

Изменение позиции Пекина, который долго не соглашался на запуск газопровода, они связывают с политикой президента США Дональда Трампа. Последний ввёл масштабные пошлины, а Си Цзиньпин принял ответные меры, в том числе введя пошлины на американский СПГ. Это произошло на фоне роста напряжённости вокруг Ормузского пролива, жизненно важной транспортной артерии для поставок СПГ. Стабильно высокие цены, являющиеся затяжным следствием войны в Украине, не способствовали улучшению ситуации.

Китайские покупатели не импортировали американский газ уже более шести месяцев - это самая продолжительная серия со времён предыдущей торговой войны, разгоревшейся во время первого президентства Трампа.

Для Пекина "Сила Сибири - 2" может иметь жизненно важное значение, чтобы сохранить возможность выбора поставщиков. Этот трубопровод станет крупнейшим каналом импорта газа в Китай, что особенно важно в связи с тем, что ЕС стремится запретить импорт российского топлива к концу 2027 года.

С учетом расширения существующих трубопроводов, также согласованного в Пекине, получится эквивалент более 40 миллионов тонн СПГ в год, которые Китаю больше не потребуются. Это более половины общего импорта сверхохлажденного топлива, поставленного КНР в прошлом году.

При этом Bloomberg отмечает, что хотя "Газпром" назвал соглашение обязывающей сделкой, ее не подтвердил Китай, который в своих официальных заявлениях использовал более общие формулировки.

Напомним, вчера Россия, Китай и Монголия подписали меморандум о строительстве двух газопроводов: "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток".