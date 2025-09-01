По состоянию на 31 августа запасы газа в Украине составили 6,5 млрд куб м "свободного" газа, что значительно ниже уровня 2024 года.

Об этом говорят статистичесике и оперативные данные .

На входе в прошлый отопительный сезон объём запасов превышал 13 млрд куб м, из которых свыше 8,2 млрд. были "свободными", то есть могли быть оперативно подняты из хранилищ.

При этом осень 2024 года была очень сухой, а зима – тёплой. Это позволило сэкономить существенные объёмы голубого топлива.

Для стабильного прохождения отопительного сезона стране необходимо около 10 млрд кубометров "свободного" газа.

На сегодняшний день Украине не хватает примерно трети этого обьёма – 3,5 млрд кубов. Стоимость недостающего топлива – примерно 1,4 млрд евро в текущих ценах.

При этом в августе Киев на 20% сократил импорт природного газа из ЕС по сравнению с июлем. Падение составило 160 миллионов кубометров несмотря на снижение цен на европейском рынке.

Венгрия и Словакия (на рынке которых доминирует российский энергоресурс, поступающий через Турецкий поток) сохранили ведущие позиции в поставке газа в Украину, их доля в августе составила 63,5%. В целом с начала активного импорта газа из ЕС в мае, доля поставок из этих стран составила 67,35%.

Напомнм, в конце августа россияне нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины в Лубнах.

Война в Украине продолжается 1286-й день. Последние новости с ключевыми событиями 1 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне президент Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ. СМИ сообщают, что Берлин больше не планирует посылать немецкие войска в Украину, даже в качестве миротворцев. В Кремле вновь заявляют, что готовы решить "проблемы" в отношениях с Украиной политическими и дипломатическими средствами, но обвиняют Европу в подстрекании Киева к несговорчивости.

