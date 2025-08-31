Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале по итогам совещания с главкомом ВСУ Александром Сырским.

"Силы и средства подготовлены. Запланировали новые дипстрайки", - написал президент Украины.

Тем временем украинские военные паблики публикуют, как утверждается, запуск ракет "Фламинго".

Ранее журналисты опубликовали первое видео применения новой украинской ракеты "Фламинго" по территории РФ.

Напомним, накануне американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США помогают Украине наносить дальнобойные удары по целям на территории России. При этом он не уточнил, идет ли речь об оружии либо о предоставлении данных о целях или наведении на них.

Война в Украине идет 1285-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

