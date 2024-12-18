Россияне показали карту с населёнными пунктами, попадающими в зону поражения западных дальнобойных ракет, переданных Украине.

Информацию публикует Минобороны РФ.

Так, американские ATACMS, британские Storm Shadow и французские ракеты Scalp покрывают всю захваченную территорию Украины, а также создают угрозу крупным российским городам и областным центрам – Белгороду, Брянску, Курску, Воронежу, Ростову и могут долететь до предместий Краснодара.

Красным цветом отмечена зона поражения дрона Tekever AR3, который также был передан Украине Британией и может лететь на тысячу километров.

Как можно видеть, россияне не рассматривают применение по своей территории немецкий ракет Taurus.

Напомним, в ФРГ партия Шольца внесла в свою предвыборную программу запрет на поставки Украине ракет дальнего поражения.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. 17 декабря войска РФ взяли Анновку, сомкнув окружение к югу от Курахово, где бои шли последние недели. Также россияне снова продвинулись под Покровском, где накануне контратаковали ВСУ. А западные СМИ написали о сложном положении украинской армии в Курской области РФ. Там у противника имеется значительное преимущество в численности, артиллерии и технике.

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