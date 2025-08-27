Появились подробности диверсии против газопроводов "Северный поток" осенью 2022 года, проведённого совместно с Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD. Согласно материалам, следствию удалось установить личности всех предполагаемых членов группы, обвиняемой в атаке, и выдать ордера на их арест.

Данные расследования опубликовала немецкая газета Die Zeit.

Как выяснилось, расследование началось с улик, найденных на яхте Andromeda — 15-метровом паруснике Bavaria Cruiser 50, с которого, как полагают немецкие власти, действовала группа диверсантов.

Эксперты зафиксировали на борту следы ДНК и отпечатки пальцев, а также обнаружили частицы взрывчатки (октогена и гексогена), совпавшие с остатками взрывного устройства, поднятыми со дна Балтийского моря.

Одним из решающих моментов стало совпадение: в ночь на 8 сентября 2022 года камера зафиксировала на острове Рюген автомобиль белый Citroën, принадлежавший курьерской фирме. Водитель рассказал полиции, что не раз перевозил граждан Украины из Киева в Германию.

Немецкие и польские правоохранители реконструировали маршруты и установили личности пассажиров, пересекавших границу. Хотя использовались подставные имена — "Евгений Хоменец", "Всеволод Мычко", "Сергей Кулинич", — фотографии и паспорта оказались подлинными украинскими документами, что, по мнению следователей, свидетельствует о поддержке со стороны высокопоставленных структур в Киеве.

Немецкие власти идентифицировали нескольких участников.

Среди них — инструктор по дайвингу из Киева Владимир С., опознанный по фото с дорожной камеры. После атаки он скрывался в Польше, однако, когда в 2024 году было подано ходатайство об аресте, успел бежать: его перевозил автомобиль, оформленный на украинского военного атташе.

Другой подозреваемый — 53-летний украинский военный Всеволод К., ранее проходивший подготовку в бундесверовском центре в Вильдфлеккене; он погиб в бою на востоке Украины в декабре 2024 года. Его ДНК совпало с образцами, найденными на "Андромеде".

Следователи считают, что всего в операции участвовали семь человек: четверо водолазов, специалист по взрывчатке, шкипер и Сергей К., задержанный недавно в Италии. К группе позднее присоединился Евгений У., который, по версии расследования, мог привезти часть взрывчатки после неудачной попытки атаковать газопровод "Турецкий поток".

Особое внимание уделено Валерии Т., 40-летней профессиональной дайверше, ранее преподававшей в киевской школе подводного плавания. Она известна рекордом Украины по глубоководным погружениям (104 метра) и, по словам коллег, отличалась решительностью.

В соцсетях Т. резко высказывалась против России и выражала поддержку украинской армии. По сведениям из Киева, именно она настояла на доведении операции до конца, когда другие члены экипажа сомневались из-за плохой погоды.

Руководил "Андромедой", как предполагается, опытный шкипер из Одессы, выступавший под поддельными именами "Михаил Попов" и "Юрий Котенко". У него богатый морской опыт: он пересекал Атлантику, участвовал в регатах и работал в разных регионах мира - на борту яхты были найдены его отпечатки пальцев.

Таким образом, как подытоживает Die Zeit, немецкие следователи сумели воссоздать состав группы и обстоятельства операции, показав, что в подрыве "Северных потоков" участвовали семь украинцев, действовавших с применением подлинных документов и, вероятно, при поддержке официальных структур Украины.

Ранее мы писали о том, что следователи из ФРГ считают, что арестованный украинец Сергей Кузнецов руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков".

До этого Кузнецова задержали в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", когда приехал на отдых с семьей.