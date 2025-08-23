Следователи из ФРГ считают, что арестованный в Италии украинец Сергей Кузнецов руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков".

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, экипаж состоял из гражданских и военнослужащих, а 15-метровое судно было арендовано.

"Сергей Кузнецов являлся руководителем миссии, в которой участвовали шесть человек. Эта небольшая команда из гражданских лиц и военных, погрузилась на парусную лодку, чтобы заминировать газопровод Северный поток", - говорится в материале.

На борту находились четыре опытных гражданских водолаза, в том числе женщина, нанятая, чтобы сделать поездку похожей на пикник с друзьями, и двое элитных военнослужащих.

При этом отмечается, что группа была оснащена водолазным снаряжением, портативным гидролокатором и картами с открытым исходным кодом, чтобы найти трубопровод, расположенный на глубине 80 метров ниже уровня моря. Предполагается, что они совершали погружения парами в чрезвычайно холодной воде продолжительностью 20 минут: это означает, что для всплытия требуется трехчасовая декомпрессия и 24 часа отдыха.

Однако возможно, что погружения были более короткими, с перерывами в 4–5 часов.

Также выяснилось, что в ходе ночных погружений водолазы установили как минимум четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 кг каждое. Взрывчатка же была изготовлена из гексогена и октогена и снабжена часовыми детонаторами.

Ранее мы сообщали, что Кузнецова задержали в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", когда приехал на отдых с семьей.

СМИ также писали, что у бывшего агента Службы безопасности Украины Сергея Кузнецова есть два украинских паспорта на разные фамилии.