Украинец Сергей Кузнецов 49 лет, задержанный в Италии по подозрению в координации диверсии на "Северных потоках", является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как рассказали изданию следователи по этому делу, для проведения диверсии на "Северных потоках" украинца наняли в мае 2022-го.

Немецкая полиция опознала его как Кузнецова, он предположительно возглавлял группу из двух военных и четырех гражданских водолазов, тайно нанятых специальным украинским военным подразделением для установки взрывных устройств, разрушивших подводные трубопроводы.

Полиция задержала его, когда он сопровождал сына в университет. Это произошло вблизи города Сан-Клементе поздно вечером в среду.

В Италии мужчина зарегистрировался под своим настоящим именем в отеле недалеко от города Римини.

Сейчас Кузнецов находится в отделении полиции в Риччоне, а апелляционный суд Болоньи должен принять решение о его экстрадиции в Германию, где ему предъявят обвинение в саботаже. В случае доказательства вины в суде ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Взрывы на трубопроводе произошли в сентябре того же года. Украинские власти свою вину в диверсии отрицают.

Задержанного в Италии за подрыв "Северных потоков" украинца также проверяют на предмет возможной причастности к взрыву судна в Савоне, сообщает итальянское агентство ANSA.

Уточняется, что речь идет об инциденте, произошедшем в феврале в порту города. Тогда в результате взрывов получил повреждения нефтяной танкер Seajewel, ходивший под флагом Мальты.

Основной версией специального подразделения полиции Digos является диверсия сторонников Украины, поскольку указанное судно в обход санкций перевозило российскую нефть.

Напомним, сегодня немецкое издание Der Spiegel написало, что в Италии по делу о подрыве газопровода "Северный поток" арестован гражданин Украины Сергей К.

В прошлом году генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель заявил, что Германия расследует возможную причастность государственных органов Украины к подрыву "Северных потоков" в 2022 году.