Американский финансист Стивен Линч оплатил долг оператора газопровода "Северный поток-2" перед кредиторами и пытается приобрести его, чтобы формально вывести из-под российского влияния.

Об этом сообщает Die Zeit.

По информации издания, эта попытка может позволить российскому газу поступать в Европу через трубопровод, который юридически будет принадлежать американским инвесторам.

Ранее Линч работал в России и участвовал в сделках, связанных с российскими активами.

В частности, он был ключевой фигурой в приобретении компании Yukos Finance. В сделке предполагалось передать часть активов под контроль российских структур, однако полностью это не удалось осуществить.

Теперь надежды Линча касаются получения одобрения от Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC) для покупки "Северного потока-2". По его словам, он хочет "дерусифицировать" газопровод.

При этом экономисты отмечают, что возможная передача проекта под контроль американских инвесторов может сделать "Северный поток-2" формально "нейтральным" и в случае урегулирования международных разногласий позволит ему функционировать.

Отметим, что оператор "Северного потока-2" был признан банкротом еще в 2022 году. В 2025 году (то есть, после прихода к власти президента США Дональда Трампа) было заключено мировое соглашение с кредиторами.

Весной же появились сообщения о переговорах между представителями Вашингтона и Москвы по поводу возможного возобновления российских поставок газа в Европу.

В то же время в Европе существует оппозиция этому проекту, и в настоящее время Еврокомиссия продвигает санкции против "Северного потока-2".