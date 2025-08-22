У бывшего агента Службы безопасности Украины Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву ниток газопровода "Северный поток", есть два украинских паспорта на разные фамилии.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По информации издания, наличие двух паспортов "может указывать на причастность украинских государственных органов к сокрытию предполагаемого диверсанта". К тому же Кузнецов неоднократно пересекал границу Украины под своим настоящим именем с осени 2023 года, и, "по-видимому, чувствовал себя в безопасности".

Der Spiegel приводит информацию, которая уже фигурировала в прессе: подрыв якобы совершила группа украинских спецназовцев и гражданских под командованием бывшего украинского разведчика Романа Червинского с одобрения украинского военного руководства.

Журнал также добавляет, что Кузнецов родился в 1976 году, окончил Академию СБУ и проработал в ведомстве до 2015 года. Затем он возглавил компанию в энергетическом секторе. После начала полномасштабной войны Кузнецов служил в спецподразделениях ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Кузнецова задержали в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", когда приехал на отдых с семьей.

Американские СМИ писали, что задержанный украинец является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ.