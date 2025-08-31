В Кремле заявили, что готовы решить "проблемы" в отношениях с Украиной политическими и дипломатическими средствами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, сначала в Москве ожидают "взаимности" со стороны Украины.

"Но пока мы не видим взаимности со стороны Киева в этом вопросе, мы продолжаем "СВО"", - заявил Песков.

При этом он обвинил европейских политиков в том, что они "подбивают" Украину отказываться от предложений, выдвинутых Россией и "подталкивают" к несговорчивости.

"Европейская партия войны не унимается. И это контрастирует с подходами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа", - заявил спикер Кремля.

Напомним, Песков также заявлял, что Москва уже передала Украине свои условия мирного урегулирования.

Ранее мы писали, что в Кремле появится новое управление по постсоветским странам. Не так давно уже сообщалось, что его будет курировать замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

