В Кремле появится новое управление по постсоветским странам. Ранее уже сообщалось, что его будет курировать замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Об этом сообщают "Ведомости".

Президент РФ Владимир Путин издал указ о создании "Управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству" с одновременной ликвидацией двух других - по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству.

Оба ликвидируемых управления раньше курировал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак, занимавшийся до начала полномасштабной войны Украиной. Сейчас, по данным российских СМИ, он может покинуть АП РФ и стать полпредом президента по северо-западному федеральному округу.

"Ведомости" ранее сообщали, что задачей нового управления под кураторством Кириенко будет проецирование "мягкой силы" РФ в странах СНГ (в частности, работа по выборам в этих государствах), а также связи со странами "Глобального Юга".

Ранее сообщалось, что под контроль Кириенко уже перешли отношения с Молдовой, где в этом году предстоят выборы в парламент, Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией (Кириенко уже курировал там "выборы президента", на которых победил кандидат, поддержанный Кремлем).

Также напомним, американская газета The New York Times писала, что Козак изначально считал ошибкой вторжение РФ в Украину и пытался отговорить Путина от него. А недавно открыто призвал российского лидера остановить эту войну.