На "выборах президента" в Абхазии во втором туре победу одержал Бадра Гунба, которого поддерживала РФ.

Он получил 54,73% голосов, его оппонент Адгур Ардзинба - 41,54%.

"Выборы" эти были объявлены после протестов в ноябре прошлого года. Протесты были вызваны намерениям абхазских "властей" заключить с Россией договор, который бы открывал доступ в "республику" российским инвестициям.

Лидером протестов был упомянутый выше Адгур Ардзинба.

С учетом этих обстоятельств Россия очень плотно включилась в "предвыборную кампанию", сделав ставку на Бадру Гунбу, который стал в ноябре и.о. "президента" после того как "президент" Аслан Бжания подал в отставку. С ним встречался первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Российские власти обещали большие инвестиции, развитие туризма и возобновление авиасообщения с Сухими (был даже проведен тестовый рейс из Москвы, на котором прилетел Гунба).

Ардзинбу же в российских СМИ подавали как "протурецкого кандидата", который хочет "оторвать" Абхазию от России (сам Ардзинба это отрицал). После победы Гунбы, скорее всего, Москва и Сухуми вновь вернутся к подписанию соглашения об инвестициях, хотя, как заявлялось ранее, в несколько измененном виде.

Правда, пока неизвестно как отреагирует на свое поражение оппозиция и не начнет ли она новые акции протеста с целью оспорить результаты "выборов".

Напомним, в конце прошлого года в "парламенте" Абхазии на внеочередном заседании проголосовали против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории "республики".

Ранее оппозиционные силы "республики" раскритиковали инициативу, в стране вспыхнули массовые волнения.

На волне протестов подал в отставку "президент республики" Аслан Бжания.