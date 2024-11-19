"Президент" самопровозглашённой республики Абхазии Аслан Бжания заявил о своей отставке и о соглашении с оппозицией.

Об этом говорится в соответствующем документе.

Сообщается, что Аслан Бжания подаёт в отставку, а протестующие 19 ноября должны покинуть все правительственные здания и разойтись.

"В случае невыполнения данного пункта Президент Республики Абхазия Бжания А.Г. отзывает заявление об отставке", - говорится в документе.

И.о. "президента" становится заместитель Бжании Бадра Гунба. Он должен назначить нового "премьера" самопровозглашённой республики.

Напомним, в Абхазии уже несколько дней идут протесты против подписания инвестиционного соглашения с Россией. Соглашение, против которого выступает оппозиция, даёт значительные преференции российскому туристическому бизнесу.

Глава Абхазии согласился уйти в отставку, если протестующие покинут правительственные здания, однако люди с этим не согласны.

Мы разбирались в отдельном материале, что стоит за беспорядками в Абхазии и какие у них будут последствия.

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