Депутаты "парламента" Абхазии на внеочередном заседании проголосовали против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории "республики". Против ратификации документа отдали голоса 22 депутата, двое воздержались.

Об этом сообщают российские СМИ.

Соглашение было подписано 30 октября в Москве министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и "министром экономики" Абхазии Кристиной Озган. Оно позволяет российским компаниям реализовывать в Абхазии проекты в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве и туризме. Ожидалось, что это способствует развитию инфраструктуры, включая газоснабжение, водоснабжение и транспорт. Однако оппозиционные силы "республики" раскритиковали инициативу, в стране вспыхнули массовые волнения. По мнению оппозиции, в положения документа ставят местный бизнес в невыгодные условия по отношению к российскому и подрывают национальные интересы Абхазии.

Оппозиция потребовала от "парламента" провести внеочередное заседание и проголосовать против ратификации соглашения.

На волне протестов подал в отставку "президент республики" Аслан Бжания.

19 ноября абхазский "парламент" утвердил отставку.