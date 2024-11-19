"Парламент" Абхазии на внеочередном заседании принял отставку "президента республики" Аслана Бжании.

Решение принималось в ходе тайного голосования. За постановление об отставке "президента" проголосовали 28 депутатов, против высказался один. Два бюллетеня были испорчены. Всего в заседании принимал участие 31 депутат.

Бжания подал заявление о сложении полномочий "президента республики" после многочасовых переговоров, которые проходили минувшей ночью в "Министерстве обороны" Абхазии с участием представителей руководства страны и лидеров оппозиции. Стороны договорились о том, что обязанности президента до новых выборов "главы республики" будет исполнять "вице-президент" Бадра Гунба.

Согласно соглашению, в отставку также должен уйти "премьер-министр" Александр Анкваб. На его место назначат бывшего "спикера парламента" Валерия Бганбу.

Кроме того, в соответствии с соглашением все действующие "министры" будут исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь избранного "президента".

Вероятно, дату проведения выборов "президента" Абхазии "парламент" назначит уже на следующей неделе, после консультаций с ЦИК.

Напомним, Бжания подал в отставку на волне протестов, которые начались из-за подписания инвестиционного соглашения с Россией.