Опубликован кадр из американской картины "Кремлёвский волшебник", где Джуд Лоу сыграет президента РФ Владимира Путина.

Снимок публикует ведущая американская еженедельная газета, освещающая события в мире шоу-бизнеса, Variety.

Рядом с Джудом Лоу в роли Путина, стоит актёр Пол Дано, играющий Вадима Баранова – "советника" президента. Персонаж списан с бывшего первого замглавы администрации президента РФ Владислава Суркова.

Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале 31 августа.

Картину сняли по одноимённой книге писателя Джулиано да Эмполи. Она вышла в 2022 году и вошла в список лучших книг года по версии американского издания Bloomberg.

Ранее мы разбирали фильм "Мадам госсекретарь", где 10 лет назад американцы "смоделировали" войну в Украине.

Война в Украине продолжается 1281-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщил, что россияне захватили посёлки Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Украинское командование потерю обоих сёл отрицает. Также Deep State зафиксировал существенное продвижение войск противника под городом Константиновкой в Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.