Выдающийся американский режиссер, обладатель нескольких премий "Оскар" Вуди Аллен принял участие в Московской неделе кино. За это его раскритиковал МИД Украины.

89-летний режиссер подключился к Москве по видеосвязи и поговорил с российским режиссером Фёдором Бондарчуком, который выступал в пространстве "Москино".

В частности, американец похвалил российское кино и допустил свою поездку в РФ. Еще он заявил, что если бы получил предложение снять фильм в России, то "сел бы и подумал о том, каким мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге".

На выступление отреагировало украинское Министерство иностранных дел. МИД назвал появление Аллена "позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины".

"МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает на Украине ежедневно уже в течение 11 лет", - сказано в заявлении ведомства.

Между тем многие звезды Голливуда активно поддерживают Украину и посещали ее с визитами. Так, в Киев приезжал Шон Пенн.

Также в первые месяцы войны во Львове побывала Анджелина Джоли.