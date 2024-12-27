По рельсам Зеленского. Борис Джонсон в шапке "Укрзализныци" снялся в украинской новогодней кинокомедии. Видео
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской кинокомедии "Поезд в 31 декабря".
Об этом сообщают украинские издания.
В кадре экс-премьер Великобритании появляется в шапке с надписью "Нумерация вагонов начинается с главы поезда", которую ему в свое время подарила "Укрзализныця".
В фильме "Поезд в 31 декабря" Джонсон предстает прежде всего не как политик, а как рядовой пассажир.
Сюжет построен вокруг рейса из Киева во Львов. В одном вагоне оказались разные пассажиры, а в какой-то момент поезд застрял в безлюдном поле.
В этой экстремальной ситуации пассажиры начинают слушать и понимать друг друга и в конце концов объединяются. Сблизившись, они с большим удовольствием начинают воплощать мечты друг друга.
Главные роли в ленте сыграли Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Михаил Хома, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Владимир Николаенко и другие. Премьера фильма запланирована на канун Нового года.
Ранее мы рассказывали о том, что голливудский актер и обладатель "Оскара" Шон Пенн сыграет в украинском киноальманахе "Война глазами животных".
Как известно, на 2024 год в бюджете Украины было заложено 1,5 млрд гривен для съёмки 53 фильмов и сериалов.