Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской кинокомедии "Поезд в 31 декабря".

Об этом сообщают украинские издания.

В кадре экс-премьер Великобритании появляется в шапке с надписью "Нумерация вагонов начинается с главы поезда", которую ему в свое время подарила "Укрзализныця".

В фильме "Поезд в 31 декабря" Джонсон предстает прежде всего не как политик, а как рядовой пассажир.

Сюжет построен вокруг рейса из Киева во Львов. В одном вагоне оказались разные пассажиры, а в какой-то момент поезд застрял в безлюдном поле.

В этой экстремальной ситуации пассажиры начинают слушать и понимать друг друга и в конце концов объединяются. Сблизившись, они с большим удовольствием начинают воплощать мечты друг друга.

Главные роли в ленте сыграли Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Михаил Хома, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Владимир Николаенко и другие. Премьера фильма запланирована на канун Нового года.

Ранее мы рассказывали о том, что голливудский актер и обладатель "Оскара" Шон Пенн сыграет в украинском киноальманахе "Война глазами животных".

Как известно, на 2024 год в бюджете Украины было заложено 1,5 млрд гривен для съёмки 53 фильмов и сериалов.