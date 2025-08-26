Президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что украинский президент Владимир Зеленский "нелегитимен", и с ним нельзя подписывать мирное соглашение.

Соответствующий вопрос американскому лидеру задали во время заседания кабинета министров в Белом доме.

"Не имеет значения, что они говорят. Стив (Уиткофф - Ред.) может ответить, но я тоже скажу: не имеет значения, что они говорят. Все занимают позы. Это всё чушь, понятно? Все занимаются позёрством", - ответил Трамп.

Напомним, на днях Лавров заявил, что Россия признаёт президента Украины Владимира Зеленского "де-факто главой режима" и в этом качестве "готова с ним встречаться". Вместе с тем глава МИД РФ повторил свою мысль о том, что Зеленский "нелегитимен" и не может подписывать итоговые соглашения.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский может участвовать в переговорах, но не может ничего подписывать "в силу своей нелегитимности", говорил и Путин.

Между тем недавно Трамп заявил, что предпочел бы оставить Владимира Зеленского и Владимира Путина самих договариваться о завершении войны. Однако глава Белого дома допустил, что его участие в переговорах понадобится, потому что политики "не очень ладят".