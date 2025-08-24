Россия признаёт президента Украины Владимира Зеленского "де-факто главой режима" и в этом качестве "готова с ним встречаться".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров американскому новостному телевизионному каналу NBC News.

Вместе с тем Лавров повторил свою мысль о том, что Зеленский "нелегитимен", и не может подписывать итоговые соглашения.

"Когда дело дойдёт до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является", – сказал Лавров.

Ранее в РФ заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским только после проработки всех вопросов переговоров.

Война в Украине идёт 1278-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Зашёл ли в тупик переговорный процесс спустя неделю после встречи Трампа и Путина на Аляске — в нашем материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.