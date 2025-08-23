На президента Украины Владимира Зеленского оказывается серьёзное давление с целью побудить пойти на мирную сделку на жестких условиях.

Об этом заявил директор Киевской школы экономики и советник Офиса президента Тимофей Милованов в интервью изданию The Washington Post.

"У президента сложная ситуация, потому что, насколько мне известно, на него оказывают серьёзное давление и угрожают прекращением финансовой поддержки и разведданных. Есть люди, которые могут использовать это против него. Очень немногие будут его защищать", - сказал Милованов.

При этом он не уточняет, со стороны кого оказывается это давление. Но из контекста можно сделать вывод, что речь идет о США.

В материале говорится, что политическое выживание украинского президента во многом определяется тем, сможет ли он противостоять требованиям России уступить весь Донбасс.

Издание отмечает, что пока неясно, как украинское общество отреагирует на возможное мирное соглашение. Предполагается, что многие украинцы, уставшие от войны, могут поддержать прекращение боевых действий, даже если спустя несколько лет Россия нарушит условия договора.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Зеленский готов обсуждать вопросы территорий только в формате нынешней линии фронта и только на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее СМИ писали, что Путин рассматривает в качестве своей уступки согласие заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, сняв требование по выводу со всей территории этих областей украинских войск. При этом от остальных требований он не отказывается.