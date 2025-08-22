Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремял Владимиром Путиным, но предпочитает сразу встретиться втроем вместе с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

"У нас нет никаких договоренностей с россиянами, мы договаривались с Трампом. Мы говорили о трёхсторонней встрече, потом у него была связь с российской стороной, он сказал: давайте сделаем сначала двухсторонний трек. И это по позиции россиян, а потом трехсторонний. Я не хочу, чтобы мы ставили любые условия, которые потом кто-то будет использовать как препятствия для завершения войны. Поэтому я сказал: мы готовы. Но желательно сразу трехсторонний формат", - сказал президент.

Напомним, что с июня Зеленский призывает Путина к переговорам тет-а-тет. В Москве же отвечают, что это возможно только после согласования всех условий прекращения огня.

До этого Зеленский отказался выводить войска из Донбасса и закреплять официальный статус русского языка, чего требует российская сторона.