Советники по национальной безопасности стран - партнеров Киева вчера и сегодня работали над проектом гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Работают советники по национальной безопасности. Вчера был у них разговор, сегодня тоже много коммуникации. На своем уровне военные – главком, Генеральный штаб – работают над военным компонентом гарантий безопасности Украины. Сейчас каждый день добавляет контуры будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, воздухе, море", – рассказал он.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что министры обороны США, Украины, Германии, Франции, Финляндии, Великобритании и Италии разработали варианты гарантий безопасности для Украины. Они предполагают ввод иностранных войск, против чего категорически против давно и неоднократно выступала Москва.

Например, весной Дмитрий Песков заявил, что Россия не может "позволить, чтобы военная инфраструктура НАТО располагалась так близко" к ее границам.