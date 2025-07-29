Правительство Украины расширит программу контрактов для молодых мужчин 18-24 лет, чтобы привлечь в ВСУ больше мотивированных молодых бойцов, которые будут работать с дронами.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

Зеленский добавил, что представить программу должна премьер-министр Юлия Свириденко.

Напомним, ранее для участников программы 18-24 предлагались штурмовые бригады. Это стало одним из факторов того, что желающих было немного.

О том, пойдут ли служить молодые на контракт и что думают о "льготных условиях" действующие военные ВСУ, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1252-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Малиевка Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. На карте украинского военного телеграм-канала Deep State Малиевка находится под контролем ВСУ, хотя линия фронта на этом участке вплотную приблизилась к границам Днепропетровской области.

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