Зеленский пообещал, что через несколько месяцев ВСУ вытеснят армию РФ из Сумской области
Владимир Зеленский пообещал, что через несколько месяцев ВСУ вытеснят армию РФ из Сумской области.
Такое заявление президент Украины сделал на встрече с журналистами в Киеве 20 августа.
У Зеленского спросили о красных линиях для Киева в вопросе возможных уступок территорий.
"Если мы говорим о Сумской или Харьковской области, россияне не получат Сумскую область и, честно говоря, не смогут удержать те участки на границе, где они сейчас находятся. В сегодняшних реалиях это вопрос времени, нескольких месяцев - и их не будет в Сумской области", - заверил президент.
Он добавил, что россияне "не получат Харьковскую область".
Недавно генеральный штаб ВСУ заявил о зачистке населенных пунктов Степное и Новоконстантиновка в Сумской области. На это Марьяна Безуглая обвинила ведомство в выдумывании побед, так как оно рапортует о вытеснении россиян оттуда, где их и не было.