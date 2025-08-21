Владимир Зеленский пообещал, что через несколько месяцев ВСУ вытеснят армию РФ из Сумской области.

Такое заявление президент Украины сделал на встрече с журналистами в Киеве 20 августа.

У Зеленского спросили о красных линиях для Киева в вопросе возможных уступок территорий.

"Если мы говорим о Сумской или Харьковской области, россияне не получат Сумскую область и, честно говоря, не смогут удержать те участки на границе, где они сейчас находятся. В сегодняшних реалиях это вопрос времени, нескольких месяцев - и их не будет в Сумской области", - заверил президент.

Он добавил, что россияне "не получат Харьковскую область".

Недавно генеральный штаб ВСУ заявил о зачистке населенных пунктов Степное и Новоконстантиновка в Сумской области. На это Марьяна Безуглая обвинила ведомство в выдумывании побед, так как оно рапортует о вытеснении россиян оттуда, где их и не было.