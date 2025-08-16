Российские войска значительно продвинулись в направлении поселка Боровая в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

По его информации, армия РФ захватила село Зеленый Гай. Также россияне продвинулись западнее Лозовой.

В начале августа Лозовая Харьковской области подверглась наиболее массированному удару за все время войны. Тогда были сильно разрушены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры, погиб один человек.

Война в Украине продолжается 1270-й день. Последние новостями с ключевыми событиями – у нас в обновляемом онлайне.

Напомним, вчера на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. Американский лидер заявил, что они пришли к согласию по многим пунктам возможной сделки и теперь дальнейшее решение зависит от президента Украины. После переговоров Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами. Президент Украины сообщил, что глава Белого дома пригласил его в Вашингтон для обсуждения деталей соглашения, направленного на урегулирование российско-украинского конфликта.

