Россия модернизировала свое баллистическое оружие, из-за чего зенитно-ракетным комплексам Patriot теперь труднее перехватывать вражеские ракеты.

Об этом сообщает издание The War Zone.

Совместный отчет Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) свидетельствует, что улучшенные тактико-технические характеристики позволяют российским ракетам изменять траекторию и маневрировать вместо полета по классической баллистической траектории, что затрудняет их перехват. Эти ракеты Россия уже использовала против Украины в июне и июле.

В документе не уточняется тип ракеты, однако пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее говорил о модернизации "Искандеров-М", которые Россия использует чаще всего.

По его словам, ракеты получили системы постановки радиолокационных помех и квазибаллистические траектории, усложняющие расчет точки перехвата Patriot.

Издание обращает внимание на то, что Россия не впервые модернизирует свои баллистические ракеты, однако теперь начала делать это чаще. Модернизация могла опираться, в частности, на опыт корейских ракет KN-23, способных выполнять сложные маневры на финальном участке полета.

Ранее сообщалось о модернизации российскими специалистами беспилотников.

А на днях СМИ писали, что Россия может провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.