Член американской палаты представителей и Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила Владимира Зеленского в ударах по России с использованием беспилотников для саботажа переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Обвинение она высказала в соцсети Х.

"Накануне исторических мирных переговоров между президентом Трампом и президентом Путиным Зеленский делает это. Зеленский не хочет мира и, очевидно, пытается саботировать героические усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине", – написала Грин.

К посту она прикрепила репост карты воздушных атак на Россию.

"Одну из крупнейших атак украинских беспилотников теперь переживает Россия", - сказано в подписи к карте.

В посте конгрессвумен имеется в виду вчерашняя атака, о которой мы писали. 15 августа ударам подверглись гражданские объекты в Белгороде, Волгограде, Ростове и других городах. Из-за налетов пострадали десятки людей, в том числе дети.

За событиями на Аляске, где сегодня пройдет встреча делегаций США и России с самым высоким представительством, мы следим в отдельном онлайне.