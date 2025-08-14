Российские города подверглись атаке беспилотников, есть раненые
Ночью, утром и днем несколько российских городов оказались под ударами дронов.
Об этом сообщают местные власти и пресса.
Так, утром на Белгород был налет беспилотника. Дрон ударил по зданию правительства области, вследствие удара также загорелся автомобиль. Пострадали три человека. Одного мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями, его супругу с ожогом предплечья и пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги машины скорой помощи доставили в больницы.
Позже днем в Белгороде снова был прилет БПЛА - на этот раз по многоэтажке.
По сообщениям местных телеграм-каналов, в момент налета центр города оцепили военные, там раздавались звуки автоматной очереди и взрывов.
Кроме того, мощный врыв прогремел в центре Ростова. Накануне в городе была объявлена ракетная угроза.
Как выяснилось вскоре после удара, Ростов атаковали дроны и повредили 10 многоэтажек и машины. Из домов эвакуировано 212 человек. Для жителей организован пункт временного размещения.
На одном из роликов из города видно, как дрон врезается в жилой дом.
Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, они уже дома, шестеро находятся в больницах.
А в Волгограде ночью дроны атаковали НПЗ, вследствие чего произошли разлив нефтепродуктов и пожар.
Генштаб ВСУ заявляет, что там был атакован завод компании "Лукойл" "Волгограднефтепереработка", который работал на армию РФ.
В начале месяца беспилотники ВСУ вывели из строя два крупных НПЗ в России.
Ранее не раз сообщалось об атаках на Белгород и область, в том числе из РСЗО.